الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


اعتقال 3 بتهمة السطو المسلح على شركة اهلية وسرقة مركبة في سفوان
2018/03/28 | 16:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مدير ناحية سفوان جنوب غرب البصرة طالب الحصونة عن تمكن قوة امنية من شرطة الناحية بأعتقال 3 اشخصا يشكلون عصابة قامت بالسطو المسلح على احدى الشركات الاهلية وسرقة مركبة نوع (بيك اب).

وذكر الحصونة  ان الشرطة وبناءاً على متابعات ومعلومات امنية اعتقلت احد المتهمين في محل سكنه بالناحية واعترف على متهمين اثنين اخرين، مشيراً الى تشكيل فريق امني استطاع خلال ساعات من اعتقالهما واعترافهما من خلال التحقيق بعملية السطو المسلح وسرقة مركبة حديثة نوع تويوتا بيك اب.

وتابع ان المتهمين كانوا قد باعوا المركبة الى احد معارض السيارات وانه تم اصدار قرار قضائي واحالة المتهمين الى مركز مكافحة الجريمة لغرض اكمال التحقيق واحالتهم للقضاء.

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