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معصوم والمالكي يبحثان التحضيرات لضمان نجاح إجراء الانتخابات المقبلة
2018/03/28 | 16:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين-بغداد]بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مه نائبه نوري المالكي التحضيرات لضمان نجاح إجراء الانتخابات المقبلة.وذكر بيان رئاسي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان" معصوم استقبل في قصر السلام ببغداد ،صباح اليوم الأربعاء ، نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي".واضاف " وجرى خلال اللقاء بحث تطور التحضيرات لضمان نجاح إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة فضلا عن المستجدات السياسية والأمنية والتطورات على المستويين الإقليمي والدولي".

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