2018/03/28 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف النصر: سنكتسح الانتخابات..من الممكن ان نقود العملية السياسية في المستقبل

بغداد/..



أكد ائتلاف النصر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، الأربعاء، ان من المحتمل ان يكتسح الساحة العراقية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر اجراءها في 12 ايار 2018.

وذكر القيادي في الائتلاف صادق اللبان لـ"عين العراق نيوز"، ان "ائتلاف النصر يعتبر من الائتلافات والتحالفات المهمة، وقد يكتسح الساحة العراقية في الانتخابات"، مبينا ان "رئيس الائتلاف، رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي حصل خلال فترته انجازات كثيرة وكبيرة ولمسها المواطن العراقي، خصوصا فيما يعتلق بالجانب الامني".

واوضح اللبان ان "الجمهور العراقي من مختلف الطوائف والمذاهب يعتبر ائتلاف النصر، من الائتلافات التي من الممكن ان تقود العملية السياسية في المستقبل".



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