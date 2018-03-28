الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


فيسبوك يعلن عن أدوات جديدة للخصوصية... فهل تخف حدة الانتقادات
2018/03/28 | 16:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم الأربعاء 28 مارس/ آذار، أن "فيسبوك" يعمل حاليا على إطلاق مجموعة من الأدوات الجديدة، في محاولة لـ"تمكين المستخدمين من التحكم في خصوصيتهم"، للتماشي مع لوائح الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى التشديد على حماية البيانات.

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