ألمانيا تخصص 500 مليون يورو لتحفيز اللاجئين على العودة

2018/03/28 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى الحكومة الألمانية إلى تخصيص مشروع جديد بقيمة 500 مليون يورو لدعم العودة الطوعية للاجئين.

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