الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


ألمانيا تخصص 500 مليون يورو لتحفيز اللاجئين على العودة
2018/03/28 | 17:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تسعى الحكومة الألمانية إلى تخصيص مشروع جديد بقيمة 500 مليون يورو لدعم العودة الطوعية للاجئين.

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