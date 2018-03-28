الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


اتحاد السلة يعاقب الميناء
2018/03/28 | 17:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/..

كشفت الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة، الاربعاء، عن اتخاذه قراراً بشأن انسحاب فريق الميناء من المسدس الذهبي للدوري الممتاز.

وذكر امين سر اتحاد السلة المركزي خالد نجم لـ"عين العراق نيوز"، ان "لوائح الاتحاد صريحة بخصوص انسحاب الفرق، وهي انزاله الى درجة ادنى".

واضاف نجم انه "في ضوء انسحاب نادي الميناء فانه سيهبط الى مصاف دوري الدرجة الاولى للعبة، وفق لوائح الاتحاد".

وكان فريق الميناء السلوي قد انسحب من دوري السلة الممتاز بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي.انتهى أ د

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