2018/03/28 | 17:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إصابة إسرائيلية بجروح بالغة في عملية طعن بتل أبيب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/28 | 17:40.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة إسرائيلية بجروح بالغة في عملية طعن بتل أبيب) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة إسرائيلية بجروح بالغة في عملية طعن بتل أبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة إسرائيلية بجروح بالغة في عملية طعن بتل أبيب) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة إسرائيلية بجروح بالغة في عملية طعن بتل أبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).