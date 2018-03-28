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مدفعية الحشد تخرّج
2018/03/28 | 17:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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خرّجت مدفعية الحشد الشعبي، الاربعاء، الدورة التدريبية الثانية (دورة البطرية النموذجية) الشاملة لسياقات ضبط النار الرسمية.

وذكر امر الكتيبة السابعة في مدفعية الحشد ومسؤول الدورة علي فاضل في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، انه "اليوم شهدنا تخرج الدورة التدريبية الثانية (دورة البطرية النموذجية) بمشاركة 35 متدربا باشراف مدربين اكفاء".

واضاف، ان "الدورة التي استمرت 15 يوما بقسمي النظري والعملي تعد من الدورات الشاملة لسياقات ضبط النار الرسمية".

يشار الى ان معاونية التدريب والتعليم في هيئة الحشد الشعبي كشفت 2018 عام التدريب والتطوير لمختلف صنوف وتشكيلات وكوادر مؤسسات الحشد.

2018-03-28

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