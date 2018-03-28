عقوبات أوروبية مرتقبة ضد إيران بسبب صواريخها البالستية

2018/03/28 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسال - قال دبلوماسيون إن سفراء الاتحاد الأوروبي ناقشوا الأربعاء احتمال فرض عقوبات جديدة على إيران بعد مقترح من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وقد يقررون فرض هذه العقوبات خلال اجتماع وزراء الخارجية الشهر المقبل.

وذكر دبلوماسي في إشارة إلى اجتماع وزراء خارجية التكتل المقبل في لوكسمبورج 16 أبريل نيسان "الفكرة هي أن يكون لدينا قرار نهائي بشأن عقوبات إيران بحلول موعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في أبريل أو خلاله".

ووفقا لوثيقة سرية فقد اقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عقوبات جديدة من التكتل على إيران بسبب صواريخها الباليستية ودورها في الحرب في سوريا في مسعى لإقناع واشنطن بألا تنسحب من الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران عام 2015.

ورغم نفي الحرس الثوري، فان هناك اجماع دولي على أن طهران أمدّت ميليشيات الحوثي في اليمن بصواريخ باليستية .

واكد التحالف العربي أن بقايا الصواريخ التي اطلاقها قبل يومين على الرياض تدين طهران وتؤكّد استمرار إمدادات الصواريخ والأسلحة للحوثيين الذين ينفذون أجندات إيران في المنطقة.

ومساء الأحد، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية 7 صواريخ باليستية، إيرانية، أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، وقد أسفرت شظايا أحد الصواريخ عن مقتل مقيم مصري.

وفي أعقاب مشاورات لوزراء خارجية التكتل الاسبوع الفارط ، قال هايكو ماس وزير الخارجية الألماني الجديد في بروكسل:" لا نوافق على دور إيران في المنطقة، ولذلك نرى أنه من الضروري أن يكون هناك عقوبات جديدة".

واوضح ماس أنه لا يمكن القبول بالوقوف بلا حراك لمدة أطول فيما تدعم إيران قوى في سورية " تضاعف من تعقيد وتفاقم الموقف هناك"، وذكر أنه من المنتظر أن تعالج فيدريكا موجيريني مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مقترحات محددة لردود أفعال محتملة.

وتوصلت القوى العالمية، وبينها الولايات_المتحدة، عام 2015 مع إيران إلى اتفاق للحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كان من أشد المنتقدين للاتفاق الذي توصل إليه سلفه باراك أوباما.

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