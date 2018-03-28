الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


بالصور .. القبض على داعشي
2018/03/28 | 17:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ×

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عنوان الخبر المرسل:بالصور ..

القبض على داعشي "بعد محاولته الانتحار "وتحرير مختطفة ايزيدية في حي اور ببغدادhttp://www.skypressiq.net/l/35750

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. القبض على داعشي "بعد محاولته الانتحار "وتحرير مختطفة ايزيدية في حي اور ببغداد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. القبض على داعشي "بعد محاولته الانتحار "وتحرير مختطفة ايزيدية في حي اور ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).


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