بالصور .. القبض على داعشي

2018/03/28 | 17:48

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القبض على داعشي "بعد محاولته الانتحار "وتحرير مختطفة ايزيدية في حي اور ببغدادhttp://www.skypressiq.net/l/35750

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