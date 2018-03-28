وزارة العدل تطلق مشروع التحكيم العشائري

2018/03/28 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العدل انطلاق مشروع التحكيم العشائري باشرافها وباعتماد محكمين عشائرين "عوارف" من جميع المحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، انها "اقامت احتفالية حضرها وزير العدل حيدر الزاملي وعدد من الشخصيات السياسية والعشائرية"، مبينة ان "هذه الخطوة تأتي في سياق مذكرة التفاهم الخاصة بالتحكيم العشائري والموقعة مع وزارة الداخلية من اجل ترسيخ اسس القانون واشاعة ثقافة التسامح في حل النزاعات وليس ان تكون بديلاً للقانون".

واوضحت انها "اعتمدت كوكبة من المحكمين العشائريين المعروفين وتم تسليمهم شهادات تقريرية".

وتابعت ان ا"لمحكمين العشائريين (العوارف) يعدون صمام امان للمجتمع، وسيكون لهم دور كبير في تدعيم الامن واحلال السلم المجتمعي في عموم محافظات البلاد، بالاضافة الى إبعاد من يدعي هذه الصفة بدون حق ويؤدي الى الاخلال بهذا النظام الاجتماعي المترابط".



انتهى/خ.

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