الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


السجن لسعوديين أدينا بـ
2018/03/28 | 17:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لمدة 25 سنة للأول و22 سنة للثاني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن لسعوديين أدينا بـ"الإرهاب" و"التدريب على السلاح" في إيران والعراق) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن لسعوديين أدينا بـ"الإرهاب" و"التدريب على السلاح" في إيران والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ ترمب يجدد رغبته بلقاء نظيره الكوري الشمالي
⋙ الجيش الأميركي يعلن مقتل القيادي في تنظيم القاعدة أبو داود
⋙ واع / نيمار يشترط على باريس جلب زيدان للبقاء ضمن صفوف النادي
⋙ ادارة الطلبة تعين جهاز فني جديد لقيادة فريقها الكروي
⋙ الكتل الانتخابية توقع “ميثاق الشرف الانتخابي”
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. حادث تصادم غريب بين طائرتين في تل أبيب
⋙ بالفيديو: صحة النجف تحذّر... عدد حوادث السير الى ارتفاع!
⋙ بالصور:شوارع باكستان تمتلأ بالمرحبين لوفد قادم العراق
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن