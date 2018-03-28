2018/03/28 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمدة 25 سنة للأول و22 سنة للثاني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن لسعوديين أدينا بـ"الإرهاب" و"التدريب على السلاح" في إيران والعراق) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن لسعوديين أدينا بـ"الإرهاب" و"التدريب على السلاح" في إيران والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).