2018/03/28 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / إشتباكات داخل أبي صيدا عقب مقتل مزارعين إثنين بتفجير عبوة ناسفة

28/03/2018 17:50:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / ديالى / ح.ك

أفادت مصادر محلية مسؤولة في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، باندلاع اشتباكات داخل ناحية أبي صيدا شمال شرقي المحافظة، عقب مقتل مزارعين إثنين بانفجار عبوة ناسفة بأطراف الناحية.

وذكر المصدر في تصريح تابعته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، إن "مزارعين إثنين قتلا بانفجار عبوة ناسفة على دراجة نارية يستقلانها على طريق زراعي قرب شيخي بأطراف ناحية أبي صيدا شمال شرقي ديالى".

واوضحت، أن "اشتباكات ما بين العشائر حصلت بمختلف الاسلحة داخل أحياء الناحية"، مبينة، أن" الاشتباكات استقرت بالوقت الحالي ومن الممكن أن تندلع من جديد في أية لحظة".

وأشارت الى أن "الاوضاع داخل ناحية أبي صيدا متوترة الى درجة كبيرة، دون تدخل أية جهة رسمية".

وتشهد ناحية ابي صيدا في ديالى توترات أمنية بين الحين والآخر.

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