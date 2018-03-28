2018/03/28 | 17:56

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل عنصر أمني أمام منزله بصاروخ قاذفة أثناء إشتباكات أبي صيدا ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل عنصر أمني أمام منزله بصاروخ قاذفة أثناء إشتباكات أبي صيدا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).