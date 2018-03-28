الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


مقتل عنصر أمني أمام منزله بصاروخ قاذفة أثناء إشتباكات أبي صيدا
2018/03/28 | 17:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل عنصر أمني أمام منزله بصاروخ قاذفة أثناء إشتباكات أبي صيدا ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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