تعرف على أسباب إضراب 98% من المعلمين في تونس اليوم

2018/03/28 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي، في تونس، اليوم الأربعاء 28 مارس/ آذار، إضرابا بكافة مؤسسات التعليم، ردا على رفض وزارة التربية الاستجابة لمطالبهم.

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