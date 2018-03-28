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تظاهرات كردستان تستمر .. واتفاقيات تحت الطاولة تَلهَم رواتبهم(تقرير)
2018/03/28 | 18:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرصافي نيوز/ السلمانية ، أربيل تستمر الاحتجاجات منذ الخامس والعشرين من آذار الجاري، في عدد كبير من مدن إقليم كردستان؛ للمطالبة بتحسين المعيشة و معاقبة الفاسدين وإلغاء نظام الادخار الإجباري الذي فرضته حكومة الإقليم على الموظفين بسبب الأزمة الاقتصادية التي مرت بالإقليم بعد تدهور العلاقات مع بغداد وظهور تنظيم داعش وانخفاض أسعار النفط.

وخلال الشهور …

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