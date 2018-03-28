تظاهرات كردستان تستمر .. واتفاقيات تحت الطاولة تَلهَم رواتبهم(تقرير)

2018/03/28 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرصافي نيوز/ السلمانية ، أربيل تستمر الاحتجاجات منذ الخامس والعشرين من آذار الجاري، في عدد كبير من مدن إقليم كردستان؛ للمطالبة بتحسين المعيشة و معاقبة الفاسدين وإلغاء نظام الادخار الإجباري الذي فرضته حكومة الإقليم على الموظفين بسبب الأزمة الاقتصادية التي مرت بالإقليم بعد تدهور العلاقات مع بغداد وظهور تنظيم داعش وانخفاض أسعار النفط.وخلال الشهور …

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