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للقهوة تأثير كبير على فقدان الوزن ...لكن كيف ؟
2018/03/28 | 18:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ما هو تأثير القهوة على الدايت؟– إن إضافة القهوة إلى الدايت يساعد على خسارة الوزن فقد يزيد الكافيين من عملية الأيض وقد يساعدكم على تناول القليل من الطعام في وقت الوجبات الرئيسية وفقًا لبحث نشرته مجلة American Journal of Physiology عام 2007.– قد يكون تناول كمية معتدلة من القهوة كل يوم – أو حوالي 2 إلى 3 أكواب – مفيدًا لفقدان الوزن.

فوجدت دراسة نشرت في مجلة الطب المبني على الأدلة والطب البديل Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine في العام 2013 أن حمض الكلوروجينيك، وهو مركب موجود في القهوة، يساعد في الحدّ من امتصاص الدهون ويحسّن من مستويات الهرمونات المتعلقة بالبدانة.– ولكن إذا قمتم بزيادة استهلاك القهوة اليومي إلى 5 أكواب قد يتحوّل التأثير إلى معاكس.

وقد جدت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية Journal of Agricultural and Food Chemistry في نفس العام أن الجرعات العالية من حمض الكلوروجينيك التي أعطيت للفئران لم تحمي من السمنة، وأنها عملت على زيادة مقاومة الأنسولين وكمية الدهون المخزنة داخل الجسم.

وينطبق الشيء نفسه على الجرعات العالية من مكمّلات حبوب البن الخضراء.كيفية تناول القهوة في الدايت– إن القهوة في الدايت لا بدّ أن تكون خالية تماماً من السكر أو الحليب الكامل الدسم.-من المهم تناول القهوة في الصباح مع وجبة الفطور ذلك لأنها تساعد على تنشيط الدماغ والجسم طيلة اليوم، والامتناع كلياً عن تناولها في المساء تجنباً للأرق.-إذا كنتم تتناولون القهوة من أجل فقدان الوزن، فقد يكون من الأفضل، لعدم الإدمان على الكافيين، تناولها مداورةً أي لمدة أسبوعين متتاليين والامتناع عنها أسبوعيين آخرين.انتهى ع.خ

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