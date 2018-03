2018/03/28 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

كشفت وزارة العدل، اليوم الاربعاء، عن انطلاق مشروع التحكيم العشائري ودخوله حيز العمل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم انطلاق مشروع التحكيم العشائري باشراف وزارة العدل وباعتماد محكمين عشائرين (عوارف) من جميع المحافظات”، موضحة أنها “اقامت احتفالية حضرها وزير العدل حيدر الزاملي وعدد من الشخصيات السياسية والعشائرية”.

واوضحت الوزارة أن “هذه الخطوة تأتي في سياق مذكرة التفاهم الخاصة بالتحكيم العشائري والموقعة مع وزارة الداخلية من اجل ترسيخ اسس القانون واشاعة ثقافة التسامح في حل النزاعات وليس ان تكون بديلاً للقانون”.

وأوضحت الوزارة انها “اعتمدت كوكبة من المحكمين العشائريين المعروفين وتم تسليمهم شهادات تقريرية”، مبينة ان “المحكمين العشائريين (العوارف) يعدون صمام امان للمجتمع، وسيكون لهم دور كبير في تدعيم الامن واحلال السلم المجتمعي في عموم محافظات البلاد، بالاضافة الى إبعاد من يدعي هذه الصفة بدون حق ويؤدي الى الاخلال بهذا النظام الاجتماعي المترابط”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تطلق مشروع التحكيم العشائري وتدخله حيز العمل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل تطلق مشروع التحكيم العشائري وتدخله حيز العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).