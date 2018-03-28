نائب: رئاسة البرلمان متهمة بتعطيل حسم استجوابي وزيري الكهرباء والاتصالات

2018/03/28 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:اكد النائب عن دولة القانون كامل الزيدي، اليوم الاربعاء، ان رئاسة البرلمان متهمة بتعطيل حسم استجوابات وزيري الكهرباء والاتصالات، مشيرا الى ان تحديد موعد التصويت على القناعة من عدمها في الجلسة المقبلة محاولة لدفع الاتهام الموجه اليها.

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وذكر الزيدي لـ"الغد برس"، ان "النائبة حنان الفتلاوي طالبت هيئة رئاسة البرلمان اليوم بحسم ملف استجواب وزيري الكهرباء والاتصالات، والاخيرة ردت على تخصيص الجلسة المقبلة لهذا الامر".واضاف ان "رئاسة البرلمان ارادت دفع الاتهام الموجه اليها بشأن عدم حسم هذا الموضوع بتحديد موعد التصويت على القناعة من عدمها في الجلسة المقبلة".واستبعد الزيدي "أن يتم عقد جلسة للتصويت على القناعة من عدمها في ملفي استجواب الوزيرين قاسم الفهداوي وحسن الراشد"، لافتا الى "صعوبة تحقيق نصاب لعقد جلسات اخرى".يشار الى ان نائب رئيس البرلمان همام حمودي، صرح بأن الجلسة المقبلة سيتم فيها البت بالقناعة من عدمها على اجوبة وزيري الكهرباء والاتصالات.

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