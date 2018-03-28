حماس: لقاء وزير العمل الفلسطيني مع نظيره الإسرائيلي بالقدس «استفزاز»

2018/03/28 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت حركة حماس، اليوم الأربعاء، لقاء وزير العمل في الحكومة الفلسطينية مأمون أبو شهلا مع نظيره في حكومة الاحتلال “حايم كاتس”.

وذكر عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حماس في تصريح صحفي “إن عقد الاجتماع وفي قلب مدينة القدس استفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني وتجاهلاً لتضحياته ومواقفه الثابتة والرافضة لإعلان ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل”.

واوضح القانوع” أن الاجتماع يمثل محاولة لتفتيت حالة الإجماع الوطني الجامع بعزل الاحتلال وسحب الاعتراف به ومواجهة مخططات”.

وأكد على ضرورة قطع كل أشكال العلاقة والتواصل مع الاحتلال الإسرائيلي من أي طرف كان.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة العمل الفلسطينية إن لقاء الوزير مأمون أبو شهلا مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية الإسرائيلي حاييم كاتس أمس الثلاثاء جاء بترتيب من الجانب الألماني وبحضور سفيري ألمانيا الاتحادية في كل من تل أبيب ورام الله، وذلك على خلفية تواصل وزارة العمل مع الجانب الألماني إلى مرحلة متقدمة في البحث عن حقوق العمال المالية داخل الخط الأخضر والمتراكمة منذ عام 1970 والتي تصل لحوالي 10 مليار دولار أمريكي.

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