السعودية تصدر حكماً على اثنين بتهمة الانضمام لحزب عراقي

2018/03/28 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت محكمة سعودية، اليوم الأربعاء، حكما بحق متهمين اثنين، سعوديي الجنسية، بعد ثبوت إدانتهما بانضمامهما لتنظيم "حزب الله العراقي" المصنف على قوائم الإرهاب في المملكة العربية.

وأوضحت المحكمة، أن المدانين التحقا بمعسكرات تنظيم "حزب الله العراقي" في دولتي إيران والعراق، وتدربوا على فك وتركيب واستخدام الأسلحة والمتفجرات والقنابل؛ لغرض القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

واوضحت أن "المدانين تواصلوا عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي مع أحد الأشخاص المشبوهين في إيران، وتزويده بمعلومات تتعلق بخط أنابيب النفط الرابط بين محافظتي بقيق وينبع"، مبينة أن "المشبوه موّل أحد المدانين من خلال دفع تكاليف سفره هو وأحد الموقوفين إلى إيران لغرض الانضمام للتنظيم الإرهابي (حزب الله العراقي) وتدريبه في معسكراته".

وقررت المحكمة تعزير المدان الأول بالسجن 25 سنة، ومنعه من السفر خارج البلاد 25 سنة بدءاً من تاريخ خروجه من الحبس بعد انقضاء مدة الحكم، كما عزرّت المدان الثاني بالسجن 22 سنة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 22 سنة، بدءاً من تاريخ خروجه من الحبس بعد انقضاء مدة الحكم.

وتتبادل الرياض وطهران بشكل متواصل الاتهامات بدعم الارهاب في المنطقة.

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