الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


محمد كاظم مدربا للطلبة
2018/03/28 | 18:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/الغد برس:سمت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي، اليوم الاربعاء، المدرب العراقي المحترف محمد كاظم مدربا لكرة الانيق لقيادة الفريق في المرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز.وذكرت الهئية في بيان لها تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "ادارة الانيق اتفقت بشكل رسمي مع الكادر التدريبي الجديد، وسمت محمد كاظم مدربا للفريق وحسان تركي مساعداَ له وحامد كاظم مدربا للحراس وعلاء عبد الله مدرب اللياقة البدنية".

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يشار الى ان المدرب محمد كاظم يعد الثالث في الموسم الحالي للفريق بعد استقالة الروماني تيتا والعراقي عصام حمد.

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