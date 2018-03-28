🔴 ناتشو: رونالدو يسجل من كل كرة يلمسها .. لا أفهم من يشككون به

2018/03/28 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رائد سمير

هاي كورة – أشاد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، ناتشو بزميله في الفريق، كريستيانو رونالدو قائلاً :”الحقيقة تقول أن كريستيانو يسجل من كل كرة يلمسها و رأينا ذلك عندما سجل هدفين في 5 دقائق أمام المنتخب المصري، هذا عظيم بالنسبة لنا وآتمنى أن يحافظ على هذا المستوى حتى نهاية الموسم”،

واوضح ناتشو قائلاً :”أنا لا أفهم كيف يمكن أن يكون هناك أشخاص يشككون برونالدو، هو ملتزم للغاية مع النادي،ى وبصفتي زميله، أعتقد أنه لا يوجد مكان أفضل له من ريال مدريد، هو اللاعب الذي يصنع الفارق دائماً، لديه احصائية تهديفية ليست طبيعية للاعب كرة قدم”.

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