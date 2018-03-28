إيهاب جلال رحب بعودة ثلاثي الزمالك

2018/03/28 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر رحب إيهاب جلال؛ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعودة ثلاثي الفريق المحترف في الدوري السعودي؛ محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى فتحي، مؤكدا أنهم إضافة قوية لأي فريق ينضموا إليه.

جلال قال، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "شيكا وكهربا وفتحي من الأساس أبناء الزمالك والباب مفتوح أمام عودتهم في أي وقت.

"الثلاثي أسماء كبيرة ولاعبون من العيار الثقيل وانضمامهم مكسب لنا بكل تأكيد وسيكنونون إضافة لنا حال عودتهم في الصيف المقبل".



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يذكر أن الثلاثي تنتهي إعارتهم بالدوري السعودي في نهاية الموسم الجاري، وأعلن كهربا رفضه تجديد إعارته إلى نادي اتحاد جدة لموسم آخر، معربا عن تمنيه تلقي عرضا أوروبيا بع نهاية كأس العالم روسيا 2018، بينما لم يعلن فتحي وشيكا عن وجهتهم المقبلة.





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