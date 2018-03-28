الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


الوحدات الكردية تعلن مقتل واصابة 8 جنود اتراك في عفرين
2018/03/28 | 18:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن بروسك حسكة المتحدث الرسمي لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين، أن جنديين تركيين قتلا وإصيب ستة آخرون بجروح في عملية نوعية نفذتها الوحدات ضد تجمع لهم على طريق جندريسه – عفرين بعد ظهر اليوم الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوحدات الكردية تعلن مقتل واصابة 8 جنود اتراك في عفرين) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوحدات الكردية تعلن مقتل واصابة 8 جنود اتراك في عفرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).


كامل التفاصيل في: خندان ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ أسعار النفط تتراجع بعد بيانات المخزونات.. و"برنت" أدنى 70 دولاراً
⋙ الحكومة العراقية تدرس تحويل معبر بكوردستان الى منفذ رسمي
⋙ التحالف الدولي يكشف عن عدد ضحايا "الخطأ" في العراق وسوريا
⋙ هل سيحقق التوزان بين العراق وبلدان الجوار؟ !!.. تعرف على "قصي السهيل"
⋙ شركات يابانية تستنجد بتوظيف لاجئين
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. حادث تصادم غريب بين طائرتين في تل أبيب
⋙ بالفيديو: صحة النجف تحذّر... عدد حوادث السير الى ارتفاع!
⋙ بالصور:شوارع باكستان تمتلأ بالمرحبين لوفد قادم العراق
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن