الوحدات الكردية تعلن مقتل واصابة 8 جنود اتراك في عفرين

2018/03/28 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن بروسك حسكة المتحدث الرسمي لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين، أن جنديين تركيين قتلا وإصيب ستة آخرون بجروح في عملية نوعية نفذتها الوحدات ضد تجمع لهم على طريق جندريسه – عفرين بعد ظهر اليوم الأربعاء.

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