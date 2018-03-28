الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


ممثلو الكتل السياسية يوقعون ميثاق الشرف الانتخابي
2018/03/28 | 18:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كنوز ميديا – وقع عدد من ممثلي الكتل السياسية، الاربعاء على وثيقة الشرف الانتخابي في العراق.

وذكر ممثل الامم المتحدة يان كوبيتش في مؤتر صحافي عقده اليوم، على هامش توقيع الوثيقة، وحضرته السومرية نيوز، “انا سعيد لهذا التوقيع وهذه الخطوة وهذا دليل ان العراق على طريق الديمقراطية”، معتبرا ان “ذلك خطوة للتقدم الى الامام”.

واضاف كوبيتش […]

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