2018/03/28 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة الانيق تسمي مدربا جديداً لفريقها الكروي

بغداد/..



اعلنت الهيئة الادارية لنادي الطلبة الرياضي، الاربعاء، تسمية مدرب جديد لفريقها الكروي.

وذكر نائب رئيس النادي محمد الهاشمي لـ"عين العراق نيوز"، ان "ادارة نادي الطلبة قامت بتسمية محمد كاظم مدرباً لقيادة الفريق في المرحلة الثانية من الدوري".

يشار الى ان مدرب الطلبة عصام حمد قدم مؤخراً استقالته من تدريب الفريق.انتهى أ د

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