الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


#عذري مازغ - إذا تهت فاقبضعلى الأرض
2018/03/28 | 18:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عذري_مازغ على غفلة من العالم، تحركت تونس في حراك اجتماعي رائع وحققت تحولا، قد لا يكون كبيرا كما يريد المرء، لكن وبكل بساطة حققت ما يمكن أن نعتبره جوا عاما من الإمكان، كسرت روتين الحكم، وامتحنت الجيش الذي كانت مواقفه رائعة وبذلك أسست بشكل حقيقي نسبي مفهوم التناوب .

لم يكن أحد في العالم الغربي ينتظر انهيار حكم بن علي بتلك الصورة، والحاصل أن التونسيون يمكنهم من الآن أن ينتخبوا ما شاؤوا ليحكمهم، قد اعادوا في ال......

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