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الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال  3 ارهابيين غربي بغداد
2018/03/28 | 19:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد

كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء القبض على 3 ارهابيين غربي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز”  نسخة منه، ان “وفق معلومات استخباراتية دقيقة تمكن عناصرها من القاء القبض على ثلاثة ارهابين احدهم في منطقة الشورتان بقضاء ابو غريب غربي بغداد، متهما بعدة جرائم ارهابية”.

واوضحت أن “الاثنين الاخرين تم القبض عليهم في منطقة العامرية التي كانت ملاذ امن لهم بعد هروبهم من قضاء الفوجة في محافظة الانبار”، مبينة انهما “مطلوبين وفق المادة 4/1 ارهاب”.

وأشارت إلى أن “الارهابيين الثلاثة تم تسليمهم الى الجهات المختصة من اجل اخذ الاجراءات القانوينة بحقهم كافة”.

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