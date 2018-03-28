الاعلان عن اسم المدرب الجديد للانيق الطلابي

2018/03/28 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان صادر عن النادي اليوم "ان الهيئة الإدارية للنادي، سمت محمد كاظم مدربا للفريق الذي سبق له العمل في قطر خلفا للمدرب عصام حمد الذي تمت إقالته بعد تركه الفريق".واوضح البيان "انه تم تسمية حسان تركي مساعدا للمدرب برفقة حامد كاظم مدرب حراس المرمى وعلاء عبد الله مدرب اللياقة البدنية".ويعد محمد كاظم واحداً من الكفاءات الأكاديمية والتدريبية، حيث سبق له العمل في عدد من أندية الدول العربية منها الصفاء اللبناني والحسين إربد الأردني وأخر تجاربه التدريبية في قطر والتي استمرت لما يقارب ثلاثة عشر عاماً.انتهى ع.خ

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