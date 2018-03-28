الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


عضو في برلمان كردستان: يجب تلبية مطالب المتظاهرين
2018/03/28 | 19:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد عضو برلمان اقليم كردستان عن الجبهة التركمانية العراقية، اليوم الاربعاء، دعمه لمطالب الموظفين في الاقليم، شريطة ان تكون التظاهرات سلمية وبعيدة عن التحزب.

وذكر ايدن معروف ، ان "التظاهرات المطالبة بتحسين الظروف المعيشية للموظفين حق طبيعي"، مشددا على" ضرورة تلبية الحكومة لمطالب المتظاهرين".

وطالب بـ"ان تكون التظاهرات سلمية في اطار القانون وبعيدة عن التحزب والمزايدات السياسية، لاجل ضمان استقرار الاقليم وخاصة العاصمة اربيل ".

وتشهد مدن اقليم كردستان وعلى رأسها العاصمة اربيل مظاهرات لليوم الرابع على التوالي، مطالبة بدفع مستحقات الموظين الذين لم يستلموا رواتبهم كاملة منذ اكثر من 4 سنوات.

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