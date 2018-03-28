ادارة الطلبة تسمي محمد كاظم مدربا للنادي

2018/03/28 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-عراق برس-28اذار/مارس:اعلنت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي، اليوم الاربعاء، تسمية محمد كاظم مدربا لكرة الانيق لقيادة الفريق في المرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز.وذكرت الهيئة الإدارية للنادي في بيان انها سمت المدرب محمد كاظم مدربا للفريق، الذي سبق له …

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