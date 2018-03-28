بالصور:شوارع باكستان تمتلأ بالمرحبين لوفد قادم من العراق

2018/03/28 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتلأت شوارع باكستان واقليم كشمير بالمرحبين من ابناء القرى لوفد قادم من العتبات المقدسة في كربلاء وسط العراق

وذكر مسؤول الوفد العراقي مسلم عباس صكبان لوكالة نون الخبرية ان الشوارع العامة في باكستان واقليم كشمير امتلات بالمرحبين من ابناء القرى والمناطق التي يمر بها وفد العتبتين الحسينية والعباسية حيث يتم ايقاف القافلة وسط الشارع بعد ان يرمون على رؤوسهم الورود ترحيبا بهم"

ولاقى هذا الاستقبال ترحيب الوفد العراقي الذي عبر سعادته بهذه الحفاوة مؤكدين ان المهرجان الثقافي الذي اقيم هناك لاقا نجاحا منقطع النظير بسبب توافد المئات من ابناء باكستان وكشمير اليه " بحسب قول صكبان

افتتاح مهرجان نسيم كربلاء الخامس في اقليم كشمير الباكستاني ورفع راية الامام الحسين وسط المدينة

وشهد صباح يوم السبت 24/3/2018 افتتاح مهرجان نسيم كربلاء الثقافي الخامس في اقليم كشمير الباكستاني بحضور مدير الاوقاف الدينية

عدسة عمار الخالدي

وكالة نون خاص

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