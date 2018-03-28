القبض على منتحل لصفة أمنية في السيطرات الخارجية في ميسان

2018/03/28 | 19:16

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..ألقت قيادة شرطة محافظة ميسان و المنشآت، الاربعاء، القبض على احد الأشخاص المتورطين بجريمة انتحال صفات أمنية في المحافظة.

وذكر بيان المكتب الاعلامي لشرطة المحافظة تلقت (المستقلة) نسخة منه ” ان مفارز شرطة ميسان تمكنت من إلقاء القبض على احد الأشخاص يرتدي زياً عسكرياً بعد مروره في السيطرات و الطرق الخارجية .

واشار البيان الى ان المذكور ينتحل صفة ضابط برتبة عميد ويتنقل من مكان إلى أخر مستغلاً الرتبة التي يحملها ، مبينا انه تمت إحالة المتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معه

واوضح البيان ان المتهم دونت إفادته وصدقت لدى قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه وفق المادة ( 261) انتحال الصفة و الوظائف من قانون العقوبات العراقي

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