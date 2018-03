2018/03/28 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

أكد محافظة كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري، الأربعاء، أن لجنة التجاوزات في المحافظة لن تقوم بإخراج المواطنين المتجاوزين على الأراضي لأغراض السكن، مشيراً إلى أن اللجنة ستتعامل وفق القانون مع المتجاوزين لأغراض تجارية.

وذكر الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في كركوك، إن “لجنة التجاوزات ليست ضد حي معين وسيكون التعامل بالمناطق دون أي تمييز، وستتم ملاحقة المتجاوزين على المواقع التجارية”، مضيفاً “اما التجاوز لأغراض السكن فسيكون التعامل معه وفق التعليمات الحكومية التي سترد إلى كركوك ولن يتم إخراج المواطنين من دورهم السكنية التي يشغلونها”.

واوضح، أن “التجاوز لأغراض تجارية ليس لصالح المواطن أو بهدف السكن فالمواطن بحاجة إلى سكن وليس بناء عمارة تجارية على أرض متجاوز عليها، حيث أن تعاملنا سيكون وفق القانون والتعليمات الحكومية وبجميع القواطع وستكون مكافحة الإرهاب هي الحامية والداعمة لعمل لجنة التجاوزات مع الشرطة وعناصر غير مسلحة من الحشد الشعبي”.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كركوك يتعهد بعدم اخراج المواطنين المتجاوزين على الأراضي لأغراض السكن) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كركوك يتعهد بعدم اخراج المواطنين المتجاوزين على الأراضي لأغراض السكن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).