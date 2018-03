2018/03/28 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

وجهت وزارة الكهرباء، الأربعاء، اتهامات بـ”التحريض” لأعضاء في مجلس النواب لم تسمهم؛ سعيا لمكاسب انتخابية، على خلفية خروج تظاهرات لموظفي الوزارة بنظام العقود؛ من أجل تثبيتهم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “أعضاء في مجلس النواب حرضوا عددا من منتسبيها بتظام العقود المغرر بهم على التظاهر ضد الوزارة، والتنكيل، والتهجم بكلمات خارج السلوكيات الأخلاقية ضد مسؤوليها بهدف تحقيق مكاسب انتخابية”.

وأعربت عن استنكارها “التحريض”، قائلة إن “بعض النواب على دراية بخروج موضوع العقود والرواتب عن تصرف الوزارة وإرداتها”، مؤكدة في نفس الوقت “تمسكها بموظفي العقود”، ورفض التصريحات “التضليلية”.

وأكدت وجود “خطة عمل”؛لتثبيت موظفي العقود، إلى جانب مساعٍ جادة ومقترحات مرفوعة لمجلس الوزراء ومجلس النواب؛ من أجل إضافة فقرات على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، والأعوام التي سبقته لتثبيت العقود وتسهيل صرف رواتبهم بإسناد عدد من أعضاء مجلس النواب الحريصون على مصلحة المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تتهم نوابًا بـ”تحريض” موظفي العقود بالتظاهر) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تتهم نوابًا بـ”تحريض” موظفي العقود بالتظاهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).