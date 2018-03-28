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وزارة الكهرباء تستنكر تصريحات احد النواب حول تثبيت موظفي العقود
2018/03/28 | 19:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قالت وزارة الكهرباء ان الهدف من تصريحات احد النواب فيما يتعلق بتثبيت منتسبي العقود على الملاك الوظيفي الدائم هو لتحقيق مكاسب انتخابية.

وانتقد المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس التظاهر ضد الوزارة والتنكيل والتهجم بكلمات خارج السلوكيات الاخلاقية ضد مسؤوليها، موضحا ان الموضوع الخاص بالعقود والرواتب خارج ارادتها.

واكد المدرس ان الوزارة متمسكة بأبنائها من منتسبي العقود وتستنكر وتشجب التصريحات غير المسؤولة من اية جهة كانت، مبينا ان الوزارة لديها خطة عمل لتثبيت العقود وترفض أي مزايدات على ابنائها من أي جهة سياسية كانت او حكومية.

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