الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


مسرور البارزاني: سنبقى بكل قوتنا وامكاناتنا في جبهة الحرب ضد الإرهاب
2018/03/28 | 19:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالتعاون والتنسيق بين اقليم كوردستان

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