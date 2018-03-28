مسرور البارزاني: سنبقى بكل قوتنا وامكاناتنا في جبهة الحرب ضد الإرهاب

2018/03/28 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتعاون والتنسيق بين اقليم كوردستان

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