خسارة الأرجنتين السداسية أمام إسبانيا تؤرق ميسي

2018/03/28 | 19:32

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(المستقلة)..غادر الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، مدرجات ملعب واندا ميتروبوليتانو قبل انتهاء مباراة منتخب بلاده أمام مستضيفه الإسباني ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2018.

وغاب نجم برشلونة عن هزيمة الأرجنتين بنتيجة 1-6 أمام إسبانيا في المباراة الودية التي جمعتهما أمس.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ميسي غادر المدرجات قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء، أي بعد تسجيل إيسكو هدف إسبانيا السادس.

وأوضحت الصحيفة المقربة من ريال مدريد أن ميسي اتجه إلى غرفة الملابس بانتظار اللاعبين بعد المباراة للتحدث معهم بشأن نتيجة اللقاء.

ولم يشارك ميسي أمام منتخبي إيطاليا وإسبانيا ودياً بداعي الإصابة وسيعود إلى معسكر برشلونة استعداداً لمواجهة إشبيلية السبت المقبل ضمن الدوري الإسباني.

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