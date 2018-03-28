صور المفاعل النووي في كوريا الشمالية تخالف وعود رئيسها

2018/03/28 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي كشفت فيه الصين أن كوريا الشمالية مستعدة للتخلي عن سلاحها النووي تظهر الصور عكس ذلك.

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