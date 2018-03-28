الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


صور المفاعل النووي في كوريا الشمالية تخالف وعود رئيسها
2018/03/28 | 19:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في الوقت الذي كشفت فيه الصين أن كوريا الشمالية مستعدة للتخلي عن سلاحها النووي تظهر الصور عكس ذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور المفاعل النووي في كوريا الشمالية تخالف وعود رئيسها) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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