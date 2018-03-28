2018/03/28 | 19:32

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الكهرباء: "نواب حرضوا" موظفي العقود للتظاهر والتهجم لتحقيق "مكاسب انتخابية"

بغداد/ سكاي برس

وجهت وزارة الكهرباء، الأربعاء، اتهامات بـ"التحريض" لأعضاء في مجلس النواب لم تسمهم؛ سعيا لمكاسب انتخابية، على خلفية خروج تظاهرات لموظفي الوزارة بنظام العقود؛ من أجل تثبيتهم.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة سكاي برس إن "أعضاء في مجلس النواب حرضوا عددا من منتسبيها بتظام العقود المغرر بهم على التظاهر ضد الوزارة، والتنكيل، والتهجم بكلمات خارج السلوكيات الأخلاقية ضد مسؤوليها بهدف تحقيق مكاسب انتخابية".

وأعربت عن استنكارها "التحريض"، قائلة إن "بعض النواب على دراية بخروج موضوع العقود والرواتب عن تصرف الوزارة وإرداتها"، مؤكدة في نفس الوقت "تمسكها بموظفي العقود"، ورفض التصريحات "التضليلية".

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