الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


الكهرباء:
2018/03/28 | 19:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الكهرباء: "نواب حرضوا" موظفي العقود للتظاهر والتهجم لتحقيق "مكاسب انتخابية"

بغداد/ سكاي برس

وجهت وزارة الكهرباء، الأربعاء، اتهامات بـ"التحريض" لأعضاء في مجلس النواب لم تسمهم؛ سعيا لمكاسب انتخابية، على خلفية خروج تظاهرات لموظفي الوزارة بنظام العقود؛ من أجل تثبيتهم.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة سكاي برس إن "أعضاء في مجلس النواب حرضوا عددا من منتسبيها بتظام العقود المغرر بهم على التظاهر ضد الوزارة، والتنكيل، والتهجم بكلمات خارج السلوكيات الأخلاقية ضد مسؤوليها بهدف تحقيق مكاسب انتخابية".

وأعربت عن استنكارها "التحريض"، قائلة إن "بعض النواب على دراية بخروج موضوع العقود والرواتب عن تصرف الوزارة وإرداتها"، مؤكدة في نفس الوقت "تمسكها بموظفي العقود"، ورفض التصريحات "التضليلية".

×

إرسال إلى صديق

عنوان الخبر المرسل:الكهرباء: "نواب حرضوا" موظفي العقود للتظاهر والتهجم لتحقيق "مكاسب انتخابية"http://www.skypressiq.net/l/35752

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: "نواب حرضوا" موظفي العقود للتظاهر والتهجم لتحقيق "مكاسب انتخابية") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: "نواب حرضوا" موظفي العقود للتظاهر والتهجم لتحقيق "مكاسب انتخابية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).


كامل التفاصيل في: سكاي برس ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ إنتاج النفط الأمريكي يسجل مستوى قياسياً جديداً
⋙ المنافذ الحدودية تصدر توضيحاً بشأن فتح منفذ في كوردستان
⋙ وحدات حماية الشعب: مقتل 16 مسلحاً سورياً وجندياً تركياً وتدمير مدرعتين بعفرين
⋙ واع / هيئة الحدود تطلع على جدوى منفذ في السليمانية
⋙ الرئيس روحاني يدعو لاقامة التجارة الحرة بين طهران وباكو
بالفيديو والصور
⋙ استياء شعبي من مشاركة نور صبري المتأخرة في مباراته الـ100 ( تقرير فيديوي)
⋙ بالفيديو ..مشاكل عديدة وخدمات معدومة.. ما الحلول التي سيقدمها "سلمان التميمي" ؟!
⋙ بالصور:ثور مجنح وسط لندن
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن