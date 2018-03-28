قوة إضافية من الجيش تصل سنجار وتنزل اعلام حزب العمال

2018/03/28 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-03-28 الساعة 18:53 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

كشف القيادي في أللاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي, الأربعاء, عن وصول قوة إضافية من الجيش الى قضاء سنجار وانتشارها قرب مزار شرف الدين ابرز مراقد الدينية لدى الايزيديين, مشيرا إلى أن تلك القوات عززت من مواضعها وأنزلت إعلام حزب العمال الكردستاني.

وذكر السورجي في تصريح أورده موقع الاتحاد واطلعت عليه / موازين نيوز/ إن "قوة إضافية من الجيش وصلت الى قضاء سنجار غربي نينوى وبالتحديد إلى مفرق مزار شرف الدين المقدس لدى الايزيديين، وشرعت بإنزال إعلام قوات حماية ايزيديخان وإعلام حزب العمال الكردستاني".

واوضح إننا "بحاجة ماسة إلى دعم الاستقرار الأمني في القضاء وإنهاء الخلافات لمنع أي عدوان خارجي على المدينة".

ووصل رئيسُ اركان الجيش العراقي الفريقُ اول الركنُ عثمان الغانمي, أمس الثلاثاء, الى قضاء سنجار لمتابعة انسحابِ مقاتلي حزبِ العمال الكردستاني.

هذا وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاحد الماضي ، أن بلاده أطلقت اليوم الأحد عملية عسكرية في قضاء سنجار شمال العراق ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني.انتهى 29

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