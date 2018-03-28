ايران وجمهورية آذربيجان توقّعان 8 مذكرات للتعاون في مختلف المجالات

2018/03/28 | 19:32

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و وقع كبار المسوولين الايرانيين والاذربيجانيين علي هذه الوثائق التي تهدف لتطوير العلاقات بين طهران وباكو اكثر من ذي قبل بحضور الرئيسين الايراني والاذربيجاني وذلك بعد المباحثات المكثفة التي جرت بين الرئيسين.وتضمنت الوثائق الثماني الموقعة بين طهران وباكو كلا من خطة تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون حول المراة والاسرة ومذكره التفاهم للتعاون بشان الرياضه والشباب وبرنامج التبادل الثقافي بين البلدين، الي جانب مذكره التفاهم للتعاون في مجال الصحه والعلاج ومذكره التفاهم في مجال التطوير المشترك للكتل النفطيه المكتشفه في بحر قزوين ومذكرة التفاهم للتعاون في مجال تعزيز الصناعة ومذكرة التفاهم للتعاون الاقتصادي واتفاقية الاستثمار المشترك في انشاء طريق سككي بين مدينتي رشت (شمال ايران) وآستارا.انتهي**2018/ ح ع **

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