أسهم التكنولوجيا الأمريكية تتجه لتسجيل أكبر خسائر شهرية منذ 2012

2018/03/28 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: هبطت أسهم قطاع التكنولوجيا في البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتواصل خسائرها وتتجه إلى تسجيل أسوأ أداء شهري في نحو خمسة أعوام ونصف العام.

وتراجع القطاع التكنولوجي بنسبة 0.7% خلال تداولات اليوم، ليكون في طريقه نحو تسجيل الهبوط اليومي الخامس خلال الجلسة الست الماضية.

وتبلغ خسائر أسهم التكنولوجيا منذ بداية مارس الجاري وحتى الآن حوالي 6.1%، وفي حالة انتهت تعاملات هذا الشهر عند نفس المستوى من الخسائر سيمثل بذلك أكبر هبوط شهري من حيث النسبة المئوية منذ أكتوبر 2012.

وتأثر القطاع سلباً خلال جلسة اليوم بالهبوط المصاحب لسهم "آبل" الذي فقد حوالي 1.8% وسهم "ألفابت" المالكة لـ"جوجل" تراجع بنحو 2% فيما شهد سهم شركة صانع الرقائق "نفيدا" هبوطاً قدره 2.3%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعاملات متقلبة لسهم "فيسبوك" بعد أن خسر 17.7% خلال آخر 7 جلسات منذ بدء أزمة اختراق بيانات عشرات الملايين من المستخدمين، ليكون أكبر الأسهم التي شهدت خسائر خلال مارس الجاري.

وبحلول الساعة 3:38 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة طفيفة 0.06% إلى 23872 نقطة بينما تراجع مؤشر "ستانردر آند بورز 500" بنحو 0.2% إلى 2608 نقطة كما انخفض مؤشر "ناسداك" 0.8% ليسجل 6952.9 نقطة.

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