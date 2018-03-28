الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


الاستخبارات العسكرية: القبض على ثلاثة ارهابيين غرب بغداد
2018/03/28 | 19:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- قناة اسيا الاخبارية..

القت القوات الامنية القبض على 3 ارهابيين غرب بغداد وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان” ان قواتها، ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم، القت القبض على 3 إرهابيين احدهم في منطقة الشورتان بقضاء ابي غريب وهو من المطلوبين للقضاء بتهم إرهابية عدة”.

واوضحت انه “تم القبض على الاثنين الآخرين بمنطقة العامرية […]

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