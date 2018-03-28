الاستخبارات العسكرية: القبض على ثلاثة ارهابيين غرب بغداد

2018/03/28 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- قناة اسيا الاخبارية..القت القوات الامنية القبض على 3 ارهابيين غرب بغداد وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان” ان قواتها، ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم، القت القبض على 3 إرهابيين احدهم في منطقة الشورتان بقضاء ابي غريب وهو من المطلوبين للقضاء بتهم إرهابية عدة”.واوضحت انه “تم القبض على الاثنين الآخرين بمنطقة العامرية […]

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