خبير امني: الحكومة غير واضحة بتبرير التواجد الأميركي في العراق

2018/03/28 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

اعتبر الخبير الأمني احمد الشريفي ، الأربعاء، أن حديث القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي حول التواجد الأمريكي وعدد القوات المتواجدة محط جدل وهو غير واضح بتبرير التواجد العسكري في البلاد، محملا لجنة لأمن والدفاع النيابية مسؤولية بيان إعداد القوات الأمريكية من خلال مراقبتها لعمل الحكومة.

وذكر الشريفي لوكالة /المعلومة/ ، إن “حديث العبادي بمعرفة إعداد القوات الأمريكية ومناطق تواجدها محط جدل والحكومة غير واضحة بتبرير هذا التواجد العسكري في البلاد “، لافتا إلى إن “الدور الرقابي في البرلمان مسؤول عن معرفة حقيقة التواجد الأمريكي من خلال استدعاء العبادي باستضافة برلمانية لبيان إعداد القوات ومناطق تواجدها”.

واوضح إنه “من المفترض وجود إحصائية لعدد القوات الأمريكية في العراق وقدرتها التسليحية وان تكون متاحة إمام للجنة الأمن والدفاع والرأي العام”، مبينا إن “لجنة الأمن والدفاع نفت مرارا امتلاكها قاعدة بيانات للتواجد الأمريكي وعدد القوات المتواجدة “.

و صوت مجلس النواب العراقي ، (الخميس/1/اذار/ 2018)، على قرارا يلزم الحكومة بوضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية من العراق.

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد أعلن ، يوم امس الثلاثاء، في تصريح لوكالة /المعلومة /، عن وضع جدول زمني لخفض إعداد القوات الأجنبية في العراق، مؤكدا إن طلعات الطيران الأجنبي لاتتم إلا بموافقة رسمية.



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