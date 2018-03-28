إنقاذ شقيقتين حاولتا الانتحار غرقاً في الناصرية

2018/03/28 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} أنقذت دوريات شرطة النجدة النهرية، شقيقتين حاولتا الانتحار غرقاً في نهر الفرات في مدينة الناصرية.وذكر بيان لشرطة ذي قار تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان الشرطة النهرية "تمكنت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية من انقاذ فتاتين في السابعة عشر والسادسة عشر من العمر, من الغرق بعد قيماهن بمحاولة الانتحار, من اعلى جسر المشاة على نهر الفرات بمدينة الناصرية".واوضح ان الحادث "تسبب في اصابة احد عناصر الدوري نقل على اثرها الى المستشفى , فيما تم تسليم الفتاتين لمركز الشرطة المختص، للتحقيق بالحادث ومعرفة الاسباب والدوافع".وأشار مصدر الى ان "الفتاتين هما شقيقتان من سكنة منطقة الإسكان في الناصرية".انتهىبواسطة: علي الخفاجي

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