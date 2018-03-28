2018/03/28 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-متابعة]أصبحت الفتاة ليليانا ذات السادسة عشرة تتزعم عصابة من الأطفال الفنزويليين والشباب المراهقين الذين يطلق عليهم لقب "شاكو".ويعمل أعضاء العصابة الخمسة عشرة، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 23 عاما، كل ما في وسعهم من أجل البقاء على قيد الحياة.وحسب ما ذكرته صحيفة "ميامي هيرالد" اليومية، فإن عصابة الأطفال تستخدم أسلحة عبارة عن سكاكين وعصي وسواطير من أجل محاربة من يحاول الاعتداء عليهم.ويحارب الأطفال عصابات أخرى، من أجل الحصول على "أفضل قمامة"، وهي القمامة التي تحتوي على طعام جيد يكفي لكل أفراد العصابة.ويقول أحد أفراد العصابة، وهو ملتحق حديثا بالمجموعة وطلب إخفاء اسمه خوفا من ملاحقة الشرطة، إنهم يقضون يومهم في البحث عن "النفايات الجيدة"، التي تحتوي على طعام وشراب، وتابع "إذا لم نقم بهذا الأمر سنموت".واوضح "كل ما نجده، نتشارك فيك، ونحن يد واحدة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بحماية حدودنا".كما ذكر "كل الأفراد عندهم عائلاتهم؛ لكن في بيوتنا لا يوجد طعام وشراب كافيين؛ لذلك كان من الضروري أن نتوصل إلى طريقة نحافظ بها على حياتنا".وتقول الشرطة إن 10 عصابات على الأقل تتواجد في العاصمة الفنزويلية، كاراكاس.وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية واجتماعية كبرى، إذ يعاني ملايين الناس من نقص في الغذاء والدواء، إضافة إلى زيادة معدل التضخم.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتاة تقود عصابة أطفال للحصول على "افصل قمامة"!) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتاة تقود عصابة أطفال للحصول على "افصل قمامة"!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).