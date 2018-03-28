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فيديو.. الشرطة الإسبانية تفكك شبكة تهريب آثار على صلة بـ
2018/03/28 | 19:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فككت الشرطة الإسبانية في مدينة كتالونيا شبكة متخصصة في الاتجار بالقطع الأثرية والفنية، المسروقة من المناطق الخاضعة لتنظيم "داعش" الارهابي بهدف تمويل عملياتها، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

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