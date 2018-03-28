ترامب يجدد رغبته لقاء نظيره الكوري الشمالي

2018/03/28 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرصافي نيوز/ بغداد جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رغبته عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مع الحفاظ على العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.وذكر ترامب، في تغريدة له على تويتر، “لسنوات عديدة ومن خلال الإدارات المتعاقبة، قال الجميع إنه ليس هناك إمكانية ولو ضئيلة للحفاظ على السلام ونزع السلاح النووي …

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